La 'tiktoker' Roro responde a las críticas por colaborar en Valencia con una asociación vinculada a Vox: "No le veo el problema"

Entre cadenas humanas de más de 100 personas para mover cajas, la creadora de contenido reconoce que "no tenía ni idea de quiénes eran". "Yo pensaba que era una ONG. Estuvimos tres minutos y nos metieron en un tráiler para Valencia", relata. Fue allí donde descubrió que se trataba de una "asociación financiada por Vox", si bien en ese momento no le importo. "No le veo el problema. ¿Por qué? Porque la gente estaba ayudando y eso es lo que hace falta ahora mismo: ayuda", añade.