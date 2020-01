El tierno beso de Nadal a una recogepelotas: Se interesó por su estado después de propinarla un bolazo

Sin dudarlo un instante, el español se acercó a la niña al terminar el punto ante Delbonis para darle un par de besos. La reacción de la pequeña fue una enorme sonrisa. Pero la cosa no terminó ahí. Me he asustado porque tenía un gran golpe. La bola venía muy fuerte porque era un resto que le tienes que sumar la velocidad del servicio", explicó. La grada festejó el gesto de Nadal, que después habló sobre lo ocurrido. "Le caía un poco la lagrimilla, pero es una chica súper valiente. Ha sido uno de los peores sustos que he vivido en una cancha de