Tienda de discos prohíbe los álbumes de Morrissey por su apoyo a la extrema derecha [En]

Una tienda de discos ha anunciado que ya no almacenará la música de Morrissey, debido a su apoyo a un partido político de extrema derecha. Ashli Todd, dueño de la tienda Spillers con sede en Cardiff, catalogada como "la tienda de discos más antigua del mundo", dijo a Wales Online: "Me entristece pero al final no me sorprende que Spillers ya no pueda vender los lanzamientos de Morrissey. Solo deseaba haberlo hecho antes ".