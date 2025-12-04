·
Tiempos duros
3
meneos
308 clics
enviado
____
3 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#1
: «Podrías haber puesto "malos tiempos" Y te habríamos puesto la letra de la canción»
Pacman
2025-12-04 13:57:51
#2
: «#1 Para la líricaaaaaa
»
Feindesland
2025-12-04 14:37:21
#3
Abcdefghijklm
*
He compartido la viñeta con Chatgpt (Deep Seek no se entera y Grok se entera un poco más, pero tampoco) y hace las siguientes lecturas indícandole que detras de lo que ve es posible que haya una denuncia social:
Las hipotecas son tan complicadas o tan absurdas que da igual quién firme, incluso un perro.
→ Crítica a la burocracia o lo mecánico del proceso.
Los bancos aceptan cualquier cosa con tal de cerrar un trato, incluso algo tan irracional como que un perro firme.
→ Crítica a instituciones financieras.
El humano parece preocupado mientras el perro firma sin saber lo que hace.
→ Puede representar a personas que firman contratos sin entenderlos.
Se entera?
0
K
6
