La tibieza punitiva permite a la familia Franco sortear la obligación de abrir al público la Casa Cornide en A Coruña

La Casa Cornide, un palacete de aire barroco del siglo XVIII en el casco viejo de A Coruña, está declarado bien de interés cultural (BIC) desde abril de 2023, una catalogación que implica para los propietarios, que son los descendientes del dictador Francisco Franco, la obligación de abrirla al menos cuatro días al mes al público. No la han cumplido y, más de un año después, la Xunta inició un procedimiento sancionador. Por el momento, ha propuesto una multa de 3.000 euros que el Gobierno gallego no ha informado de si es o no firme.