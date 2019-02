Themis, el lanzador reutilizable europeo

El CNES y ArianeGroup han unido fuerzas para acelerar el programa Themis de tal forma que el primer vuelo de este cohete se produzca en 2023 y no en 2025. No obstante, Themis no deja de ser un prototipo de primera etapa que debe allanar el camino a un lanzador comercial europeo reutilizable. El programa Themis gira alrededor del motor Prometheus de metano y oxígeno líquido. Este motor de methalox debe ser diez veces más barato que el motor Vulcain de hidrógeno y oxígeno líquido que actualmente se usa en el Ariane 5.