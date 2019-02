'The thick of it', la serie de la BBC que dejaba la política británica a la altura del betún

Tras las campañas para la guerra de Irak, el director Armando Iannucci creyó que la democracia en su país atravesaba gravísimos problemas y a los medios no le importaba demasiado. Escribió el guion de una serie que satirizaba la política moderna, su vacuidad, powerpoints, asesores y políticos de largo recorrido inútiles e ignorantes, y la televisión pública nacional, la BBC, se la compró. Fue The thick of it y ayuda a entender lo que tiene que estar siendo el brexit de puertas adentro.