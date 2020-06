The Telegraph destaca cómo se ha enfrentado La Rioja a la pandemia

The Telegraph no había mencionado a La Rioja en los últimos años para otra cosa que no fuera para hablar de vino o destacar la región como un lugar poco conocido para los británicos al que ir de vacaciones en España. Pero hoy el periódico británico dedica un extenso artículo a hablar de cómo nuestra región ha pasado de «ser el epicentro a liderar la salida de la pandemia». El diario habla de que se trata de una «señal de esperanza de que la epidemia del país pueda mantenerse bajo control mediante pruebas y rastreo».