The Smashing Pumpkins: Análsisi de su nuevo disco "CYR"

Crítica del nuevo disco de los norteamericanos Smashing Pumpkins titulado CYR. Hace dos años regresaron con Shiny and Oh So Bright Vol.1 (2018). El presunto disco de reunión nos trajo unos músicos más necesitados que ambiciosos. Mucho querían abarcar en tan poco tiempo, Shiny fue el disco más corto de la carrera de los de Chicago. Lo que si se pudo notar fue el carácter renovado, atrás quedaron esos discos más irregulares como Oceania (2012) y Monuments to an Elegy (2014).