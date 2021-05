The Simpsons Hit & Run: la alucinante historia sobre cómo se creó el mejor clon de GTA en la época de PS2

Hay ciertos títulos a los que no incluiría en una lista de mis juegos favoritos pero que vuelven constantemente a mi cabeza acompañados de cariñosos recuerdos. No deja de resultar curioso que, 18 años después, no haya un año en el que no me acuerde de The Simpsons Hit & Run. La última vez fue la semana pasada y, desde entonces, he estado repasando la asombrosa historia de su desarrollo pese a tener todo en contra, en qué situación se encuentra ahora el fandom del juego y, sobre todo, por qué aún no hemos vivido un remake o secuela del...