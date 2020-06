The Show Must Be Paused: una iniciativa de la industria musical contra el racismo

Dos ejecutivas de Atlantic Records convocaron a la iniciativa The Show Must Be Paused como parte del Blackout Tuesday, como respuesta de la industria de la música ante las muertes de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y más ciudadanos afroamericanos a manos de policías de Estados Unidos, y para demostrar la urgencia de tomar acción ante la violencia policial y el racismo sistemático que sigue perdurando.