The Next Generation Survival Radio (NGSR) - General Dynamics Mission Systems

El sistema de radio de supervivencia de próxima generación (NGSR, por sus siglas en inglés) es un programa liderado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para la Fuerza Conjunta que proporciona comunicaciones de voz con línea de visión y comunicaciones de datos bidireccionales seguras más allá del horizonte, que ayudan a los equipos de búsqueda y rescate en combate a localizar, autenticar y rescatar rápidamente a los pilotos derribados y al personal militar aislado.