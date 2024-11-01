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The Next Generation Survival Radio (NGSR) - General Dynamics Mission Systems

The Next Generation Survival Radio (NGSR) - General Dynamics Mission Systems

El sistema de radio de supervivencia de próxima generación (NGSR, por sus siglas en inglés) es un programa liderado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para la Fuerza Conjunta que proporciona comunicaciones de voz con línea de visión y comunicaciones de datos bidireccionales seguras más allá del horizonte, que ayudan a los equipos de búsqueda y rescate en combate a localizar, autenticar y rescatar rápidamente a los pilotos derribados y al personal militar aislado.

| etiquetas: rescate , pilotos
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Professor #1 Professor *
Es el equipo que llevan los pilotos eyectados para comunicar su posicion , mensajes de texto y voz, posicion gps, mediante enlaces satelitales y de vhf encriptado con salto de frecuencia

gdmissionsystems.com/-/media/general-dynamics/ground-systems/images/ra

Admito pedidos de 1 unidad maximo por persona
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