'The New York Times', sobre España y el Valle de los Caídos: "Alemania no tiene monumentos a Hitler"

El diario estadounidense The New York Times ha publicado este domingo un reportaje acerca del Valle de los Caídos y de la tumba de Francisco Franco, una vez el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha reabierto el debate del traslado de los restos mortales del dictador. En la pieza, el rotativo neoyorquino recuerda que "no hay monumentos dedicados a Hitler en Alemania o en Austria, y tampoco los hay a Benito Mussolini en Italia", idea la que ha sido destacada en la cuenta en Twitter del diario, lo que ha provocado miles de retuits desde España.