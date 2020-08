The New York Times descubre que las prioridades de España son el fútbol, las playas, las corridas y las discotecas...

Una vez más, y ya van unas cuantas, el prestigioso diario The New York Times nos saca los colores. No a Tremending, que eso sería bastante lógico, sino a España. El diario neoyorquino ha publicado una columna firmada por el periodista David Jiménez, exdirector de El Mundo, con un titular que no deja títere con cabeza: "El país donde las discotecas son más importantes que las escuelas". ¿Cómo se quedan?