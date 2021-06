The Last Of Us se inspiro en un hongo real y dio como resultado, uno de los juegos más increíbles de la historia…8 aniversario

El pasado 14 de junio, hizo 8 años, uno de los grandes videojuegos de la historia, y que no es otro que el The Last Of Us en PS3. Durante su desarrollo de producción, ya se veía que Naughty Dog tenía algo grande en sus manos. La compañía venia de saborear el éxito en la saga Uncharted, que no acabaría con la tercera entrega, y quería probar con una nueva IP, en este caso de supervivencia, con una base y planteamiento a lo Uncharted, pero llegando aún más lejos tanto narrativo como jugable.