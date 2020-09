Anteriormente conocido como Outbreak Day el 26 de septiembre es el día cuando comenzó la infección mundial dentro del universo de The Last Of Us y que cambió el mundo tal y como lo conocemos. La empresa creadora del juego, Naughty Dog, ha decidido rebautizar el día con el nombre de “The Last of Us Day” y este año viene cargadito de sorpresas como un tema gratuito para nuestra PlayStation y cientos de regalos.