Hugo Gernsback ideó en la década de 1920 un casco de madera que aislaba al usuario del 95% del ruido exterior y tenía una visión reducida frontal para que los empleados en las oficinas no se distrajeran con ningún factor externo y poder, de esta manera, contribuir a la esclavitud laboral de manera radical. "The Isolator" evitaba distraerse y ayudaba a concentrarse en las tareas de la oficina y en no morir asfixiado.