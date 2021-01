The Hole Argument. El argumento filosófico de Albert Einstein (ENG)

Durante los 10 años en los que se pegó Albert Einstein con la Relatividad General, la parte más dura y la en la que realmente "fracasó" respecto a su concepción filosófica inicial del universo, fue el construir su teoría entendiendo el espacio tiempo, no como la arena o base donde ocurren los eventos, si no completamente como el resultado de tales eventos. The hole Argument fue un argumento que ideó Einstein con el fin de desmotar el "sustancialismo", y del que normalmente no se habla en los libros de texto científicos sobre RG.