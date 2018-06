The Guardian prescinde de una viñeta de Steve Bell contra Netanyahu

Cualquier director de un medio tiene derecho a no permitir que se publique un artículo, o una viñeta, que considere que no llega al nivel de calidad necesario. O porque defiende unos principios que son inaceptables, un asunto más delicado ya que puede ser definido como censura política. Es lo único que impide de momento tachar directamente de censura la no aparición de la viñeta, aunque es legítimo es sospechar que eso es lo que ha ocurrido. The Guardian ha preferido no decir nada.