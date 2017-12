'The Guardian' destaca las oportunidades que puede suponer para Madrid el 'brexit'

Según este diario, hay un creciente reconocimiento de que algunas de las pérdidas de Londres tras su salida de la UE podrían suponer ganancias para Madrid. La tasa de crecimiento de España, la calidad de vida, el desbloqueo de la Operación Chamartín o los vínculos con Latinoamérica, algunas de las claves. No obstante, 'The Guardian' cree que Madrid no está en condiciones de competir con otras ciudades como París o Frankfurt.