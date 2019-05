Miren como Dan Weiss, creador de Game Of Thrones, Tom Morello de Audioslave / Rage Against The Machine, Scott Ian de Anthrax, Nuno Bettencourt de Extreme, Brad Paisley y el compositor de Game Of Thrones, Ramin Djawadi, desgarran la novedosa colección de guitarras de Sigil de The Fender Custom Shop tocando la banda sonora de GOT.