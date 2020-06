‘The British Medical Journal’ desenmascara al jefe anticovid de Ayuso (eng)

La prestigiosa revista The British Medical Journal (The BMJ) ha obligado a rectificar al viceconsejero de Salud Pública y responsable del Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, por no informar de que ocupa un alto cargo en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en una carta enviada a la publicación. El texto, pretendidamente médico, está cargado de reproches políticos y críticas al estado autonómico.