«The Angel», cuándo Marvel se sumó al carro del éxito de Superman

Pocos recordarán el personaje del universo Marvel conocido como «El Ángel», uno de los grandes protagonistas de la Golden Age de Timely Comics, actual Marvel Comics. Este fue creado por Paul Gustavson cogiendo los principales elementos icónicos que hicieron reconocible a Superman: su capa, sus colores y su capacidad para poder volar. Con esta sucia maniobra la compañía intentó confundir a los compradores de cómics en los quioscos, haciéndoles creer que se trataba de una historia más del personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster.