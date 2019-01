Tesla reduce producción de Model S y Model X; acciones caen

Tesla Inc. está reduciendo la producción de sus Model S y Model X, lo que se suma a preocupaciones por la demanda de vehículos más caros y rentables del fabricante de automóviles eléctricos. Las acciones cayeron tras la noticia. Tesla ha establecido objetivos de producción diaria sustancialmente más bajos para el Model S y el Model X, de acuerdo con empleados actuales y despedidos que solicitaron no ser identificados por tratarse de planes que no son públicos.