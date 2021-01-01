Tesla, investigada en EEUU por fallos en las puertas que podrían atrapar a ocupantes

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación preliminar sobre las manillas de las puertas de los vehículos Tesla, específicamente centrada en los problemas que presentan debido a las baterías de bajo voltaje en ciertos modelos. Según informan fuentes como ‘Bloomberg’ y Europa Press, la evaluación pone el foco en el Tesla Modelo Y, especialmente en las 174.290 unidades de su versión SUV del año 2021.