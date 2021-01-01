edición general
Tesla, investigada en EEUU por fallos en las puertas que podrían atrapar a ocupantes

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación preliminar sobre las manillas de las puertas de los vehículos Tesla, específicamente centrada en los problemas que presentan debido a las baterías de bajo voltaje en ciertos modelos. Según informan fuentes como ‘Bloomberg’ y Europa Press, la evaluación pone el foco en el Tesla Modelo Y, especialmente en las 174.290 unidades de su versión SUV del año 2021.

Gry #1 Gry
¿Si llevan una enorme batería de litio por qué demonios siguen cargando con una batería normal? ?(
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

Así, sin tener ni puta idea y hablando cual cuñao ... pues supongo que los sistemas de las puertas (y otros) no trabajan a la misma tensión que la batería gorda y en vez de rediseñarlos han puesto una batería de las de toda la vida para todo ese tinglado (porque los tesla por lo menos, llevan una batería de 12 V de toda la vida, aparte de la batería gorda)
#3 Grahml
#1 En general los eléctricos siguen llevando una batería de 12 V porque la batería principal de alta tensión (400–800 V) permanece aislada cuando el coche está apagado o en caso de accidente, por motivos de seguridad.

La de 12 V (que suele ser de litio en la mayoría, imagen ), se encarga de alimentar sistemas auxiliares como luces, cerraduras, airbags, centralitas o freno de estacionamiento, y permite “despertar” al vehículo para conectar la batería principal.  media
DORO.C #4 DORO.C
Han cantado bingo. Pues no he tenido yo discusiones por aquí con gente que me afirmaba que todo estaba bien, que era un diseño cojonudo.
DORO.C #5 DORO.C
Ya no hablemos de que algunos modelos de Tesla tienen el tirador manual super escondido. Vamos, que igual en mitad del pánico y a oscuras te toca hacer una gincana para poder escapar del coche con vida. Es demencial
