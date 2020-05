Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Vivo en una zona costera de Levante. Las terrazas de los bares no están al 50% están al 150%. Han cogido más terreno y en lugar de respetar la separación han metido más mesas. La policía lo permite y no están habiendo sanciones. Los fines de semana las zonas de ocio se convierten en un hervidero repleto de personas hasta la bandera. Donde no se respetan ni distancias ni normas de seguridad. Hay mayor afluencia ahora que previo a la COVID. Hago un llamamiento, por favor, respetemos las normas o lo lamentaremos.