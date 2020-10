Teresa Rodríguez: "he tenido dudas de que Iglesias estuviera detrás de esta maniobra pero ya no las tengo"

"Podré ser una radical, pero no una tránsfuga: no he cambiado mi posición". La que fue líder de Podemos Andalucía hasta febrero, cuando pactó una salida pacífica, pide a Iglesias que la mire a la cara y le explique su expulsión del grupo parlamentario. Hace 48 horas que a Teresa Rodríguez le comunicaron que, junto con otros siete diputados, la habían expulsado del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, la marca que ella misma creo con IU hace dos años. Ahora son diputados no adscritos, con un lugar de segunda división en la Cámara andaluza.