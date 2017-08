Teresa Lozano denuncia la normalización de la violación

"Cuando formas parte de una película en la que se intenta hacer comedia de una violación de una chica inconsciente, tienes que pararte a pensar. Y yo me he parado. En concreto he parado tres días desde que vi la película, que se llama ‘Ligones’. Me habéis visto colgar fotos, el trailer, las noticias del pre estreno, etc. Estaba muy ilusionada por verme en la gran pantalla, por ver el resultado de un trabajo en el que un gran equipo técnico y artístico nos dejamos la piel sin cobrar ni un duro durante varios meses. Pero después de verla [...] "