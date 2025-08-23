edición general
Tercera Guerra Mundial: estas serían las primeras ciudades en caer, según la inteligencia artificial

Un análisis realizado con modelos de Inteligencia Artificial identificó a ocho ciudades que podrían ser los primeros blancos en un conflicto global. Estas urbes comparten características clave: son centros de poder político, económico o militar y su caída representaría un golpe estratégico y simbólico.Entre las ciudades señaladas se encuentran Washington D. C., Nueva York, Londres, París, Moscú, Pekín, Seúl y Tel Aviv. Cada una de ellas tiene un rol determinante en el orden mundial actual, por lo que serían objetivos prioritarios en cualquier

¿Y Teruel? Allí está uno de los aeropuertos de aparcamiento de aviones más grandes de Europa y de los mejores jamones de España.
ContinuumST #3 ContinuumST
#2 ¿Jamones? Hmm...
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
Pues ni tan mal...
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
Esto si acaso en una invasión o ataque de aniquilación alienígena. En una guerra, dependerá de los bloques.
#1 hipernes
Como siempre, ninguna española en el top 8. Siempre perdiendo
#4 diablos_maiq
#1 Una vergüenza. La culpa es del Perro, que no pinta nada internacionalmente.
Deviance #8 Deviance
#4 Mu fino ahí !!. xD xD
obmultimedia #7 obmultimedia
#1 Pero dará tiempo para comer?
