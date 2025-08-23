Tercera Guerra Mundial: estas serían las primeras ciudades en caer, según la inteligencia artificial

Un análisis realizado con modelos de Inteligencia Artificial identificó a ocho ciudades que podrían ser los primeros blancos en un conflicto global. Estas urbes comparten características clave: son centros de poder político, económico o militar y su caída representaría un golpe estratégico y simbólico.Entre las ciudades señaladas se encuentran Washington D. C., Nueva York, Londres, París, Moscú, Pekín, Seúl y Tel Aviv. Cada una de ellas tiene un rol determinante en el orden mundial actual, por lo que serían objetivos prioritarios en cualquier