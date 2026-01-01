edición general
4 meneos
20 clics
“La teoría decolonial es feudal, anhela el pasado como lugar ‘auténtico’”

“La teoría decolonial es feudal, anhela el pasado como lugar ‘auténtico’”

Lo que la teoría decolonial argumenta fundamentalmente es que necesitamos volver al pasado. Cuelga de las luchas ecológicas por la supervivencia de los sistemas de conocimiento y formas de vida precoloniales. Por eso utilizan el Amazonas y esos lugares donde la gente lucha por sobrevivir al capitalismo extractivista. Cuando lees a escritoras decoloniales que se autoproclaman feministas, verás que, corriendo subterráneamente bajo su epistemología, está este retorno a un pasado patriarcal que se plantea como un baluarte frente a la modernidad

| etiquetas: decolonial , auténtico , feminismo , pasado , historia
4 0 0 K 56 cultura
3 comentarios
4 0 0 K 56 cultura
azathothruna #1 azathothruna
El fascismo es colonialismo a cara descubierta, a diferencia de los CEOs, principalmente occidentales.
Por eso digo que cortes y pizarro aplaudirian al pintor austriaco fracasado, y viceversa, por mas cosas germanas que se inyectara el austriaco
0 K 16
#3 Pájaroloco
#1 Cortes reconoció a todos los hijos que tuvo con mujeres nativas , no digas barbaridades.
0 K 7
#2 Katos
Básicamente para ctxt todo es malo incluso el. Pasado que nos ha permitidonllegar a lo que somos

Pecado religioso moderno
0 K 6

menéame