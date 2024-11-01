La teoría de la comunicación simbólica del PSOE: su "apoyo" a Palestina

Según Edelman el Estado funciona como un «espectáculo», cuya realidad depende de su continua puesta en escena para moldear nuestras creencias, independientemente de los hechos. El ejemplo paradigmático es la continuidad de los contratos militares con Israel, del gobierno español, a la vez que mantiene la retórica propalestina. La contradicción discurso-realidad termina generando fricción; que puede combustionar en el momento en que una parte relevante de la sociedad descubra que la realidad es otra diferente a la retórica.