La teoría del color de Schrödinger finalmente se completa tras 100 años

La conclusión principal del estudio es que las cualidades del color reflejan propiedades intrínsecas de la propia métrica del color, la cual codifica geométricamente la distancia percibida entre dos tonos distintos. Al definir con precisión estas características perceptivas, los investigadores han suministrado el componente faltante necesario para cumplir el objetivo de Schrödinger: crear un modelo autosuficiente donde la similitud del color sea determinada exclusivamente por la geometría.