La tensión en Cataluña empieza a asustar a los inversores internacionales

“Hasta hace no mucho el asunto catalán no era algo que preocupaba a los inversores internacionales. Se asumía que el referéndum no se iba a celebrar, y que aunque se realizara, sería meramente testimonial sin ningún efecto de ninguna clase. Ahora la situación ha cambiado. Aunque se sigue pensando que un referéndum como tal no se va a celebrar, si empiezan a verse los efectos negativos de esta iniciativa. Independientemente del aspecto político, la situación está generando una importante incertidumbre a nivel económico."