¿Tener dinero te hace malo?

No sé si has visto la serie «Los Simpson» (si eres de España es casi imposible que no hayas visto un capítulo al mediodía en Antena 3). Pues bien, en la serie hay un personaje, el señor Burns, que es extremadamente rico, dueño de la central nuclear. El señor Burns, pese a estar nadando en dinero, es retratado en la serie como la persona más rata y tacaña de todas. Por supuesto, con todo el dinero del mundo, no puede prescindir ni de un centavo.