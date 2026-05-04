Temazo ibérico

Estaban un francés, un inglés y un alemán sin tema para la noche...

—Mon Dieu —suspira el francés—. ¿A que no sabéis por qué el tema británico es como el fish and chips? Porque siempre viene envuelto en papel de periódico, frío y con cara de circunstancias.

El inglés carraspeó y el alemán frunció el ceño sin enterarse.

—Indeed —contestó el inglés y siguió con la broma—. ¿Y sabéis por qué los franceses practican tan bien el coitus interruptus? Porque están acostumbrados a retirarse a tiempo.

—Ach so —contestó el alemán, que no sabía de qué iba el tema—. Effizienz über alles: empezamos a las 7:00, terminamos a las 7:03, y a las 7:04 estamos rellenando el formulario de satisfacción por triplicado.

Llegó el español y al oírlos soltó:

— ¿A que no sabéis quién tiene tema esta noche con la del quinto?