La televisión pública de Galicia emitirá el Foro La Toja, con Feijóo, Rueda o Rajoy entre los ponentes

Las críticas en redes han señalado que no se emitan debates parlamentarios públicos y sí se retransmita un evento como este.

obmultimedia #1 obmultimedia
y luego dicen que RTVE esta politizada
#9 Leziabell *
#1 si si, con dos cojones !!! y además lo dicen sin reírse ni nada....:palm:
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
La Toya... Jackson. ¿No será La Toja o a Toxa?
#7 Tensk
Uys, sí, por favor, que emitan los debates parlamentarios que fijo que iban a ser líderes de audiencia.
#3 laruladelnorte
El texto del tuit ha afirmado: "Que entre los relatores estén Feijóo, Rueda y Rajoy y los dirigentes de las patronales CEOE e CEPYME seguro que no tiene nada que ver en esta decisión tan plural y de servicio público". El tono empleado ha evidenciado un marcado carácter sarcástico, al insinuar que la proclamada pluralidad de la cadena se ha visto reducida a un conjunto de figuras afines a una misma corriente política y económica.

Una reunión de amiguiños donde reinará la armonía ya que todos reman hacia el mismo lado...¡manda carallo!
#4 laruladelnorte
#2Concretamente Illa da toxa.
#5 Joroñas
Ayer en RTVe play estaban poniendo el funeral de Kirk, vete tú a saber por qué...
#8 tpm1
Al Plural se le ha olvidado comentar que también participan Carlos Cuerpo, Ministro Economía y Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas del PSOE. Pero conociendo al Plural, seguro que ha sido un fallo no intencionado.
Yuiop #6 Yuiop
O club da comedia.
Buen repertorio de grandes chistes y frases célebres va a salir de ahí.
