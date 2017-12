Telefónica querrá ser tu banco… si BBVA o Caixabank se lo permiten

A simple vista, la posibilidad de que una ‘teleco’ histórica cómo Telefónica llegue a ser tu banco de confianza no podría superar el umbral de la lucubración. Acaso, una mirada más pausada y detenida del entorno, realidad del negocio y evolución de ambos sectores podría hacer cambiar de opinión hasta al más incrédulo. Y es que, como advirtió el escritor inglés Arthur C. Clarke, el futuro no es ya lo que solía ser.