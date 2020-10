La Tecnología en Esencia, de Mars Kapadia

“Technology At Its” by Mara Kapadia.:

Un canal de divulgación tecnológica de un joven adolescente que se está haciendo famoso por su ingenio y habilidades. Entre todas, destacan unas gafas que construyó para su proyecto de ciencias del penultimo año de instituto. Un chip Arduino Nano Every , software de codigo abierto 200$ y muchas horas dan como resultado estas gafas Inteligentes artesanales que tú también puedes conseguir