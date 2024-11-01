La tecnología clave para la guerra del siglo XXI

La inteligencia artificial permite atacar a gran cantidad objetivos a velocidad de máquina en lugar de a velocidad humana. Abundan las interpretaciones de cómo se ganó la Segunda Guerra Mundial. Hay una, a la que nos abonamos algunos materialistas tecnológicos, por la que el factor clave fue el acero estadounidense. O, casi mejor dicho, el ecosistema industrial norteamericano con sus cadenas de suministro, herramientas, capital y talento. Luego llegaría la bomba atómica, claro.
| etiquetas: ia , inteligencia artificial , guerra , guerra de irán
Pero que no nos traten de tontos cuando se miente con intencion queriendolo hacer pasar por verdad.
Si las afirmaciones sobre la actualidad son tan erroneas como con las del pasado mejor cogerlo con pinzas.
O sencillamente si se cree conocer el presente hablar de el no de mentiras sobre el pasado, comprobables.