Tecleamos más que nunca, y me pregunto si la mecanografía no debería ser una asignatura escolar más

Ya (casi) no escribimos. Mecanografiamos. No recuerdo la última vez que escribí a mano algo "largo", y lo que sí hago todo el día por mi profesión es escribir delante del ordenador en un teclado QWERTY. ¿El problema? Que nadie me enseñó a hacerlo bien. Los años de práctica han hecho que escriba a una velocidad más o menos decente y casi nunca tengo que mirar el teclado, pero teniendo en cuenta cómo escribir a mano está cada vez más en desuso, ¿no deberíamos aprender todos mecanografía? ¿No debería ser la mecanografía una asignatura más?