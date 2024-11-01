Teatros de guerra - documental  

'Teatros de guerra' es un estudio apasionante, bien documentado y presentado con claridad sobre el papel que desempeña el ejército de Estados Unidos en la cultura popular estadounidense. Examina la influencia del Pentágono y la CIA en la configuración de los guiones de Hollywood y la televisión, y presenta entrevistas con académicos, funcionarios gubernamentales, veteranos y actores de la industria, entre ellos Oliver Stone. [1h27min]