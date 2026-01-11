edición general
El teatro del absurdo

El teatro del absurdo

El niño Trump tiene un nuevo juguete, el poderío militar de Estados Unidos. La eficacia combinada que le ofrecen la CIA, las fuerzas especiales, los marines, los portaaviones y los misiles será su entretenimiento favorito durante los tres años que le quedan de mandato presidencial. Hoy Venezuela, mañana Cuba, Colombia, México, Groenlandia, otra vez Nigeria o Irán… ¿quién sabe? ¿Y para qué? El petróleo, el narcotráfico, la seguridad nacional, salvar cristianos, lo que sea.

john carlin , trump , teatro , absurdo
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Preguntado por si existían límites a sus poderes globales, como el derecho internacional, Trump respondió: “Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme… No necesito el derecho internacional”.

Trump es la caricatura de un clásico: el nene peleón, caprichoso y manipulador que tiene que someter a los demás compañeritos y ser el foco de atención.

Pues va a ser que reirle las gracias o "darle la razón" por conveniencia o miedo a…   » ver todo el comentario
themarquesito #3 themarquesito
#2 El principal problema es que este niño caprichoso llegó a nacer, cuando tendría que haber sido abortado. El Senado tuvo la posibilidad de abortarlo, pero prefirió que el embarazo siguiera su curso.
#4 unocualquierax
Trump no es un niño, es un psicópata, que además ahora padece demencia senil.
Si a eso le unes que todos los que tiene alrededor están tan zumbados como él, se convierte todo ello en una bomba atómica, que sólo ha empezado a estallar.
Ojalá fuera un niño malcriado.
aupaatu #5 aupaatu
Que existan los tarados mentales,sicópatas y narcisistas no es extraño lo que no es normal es que los oligarcas, multinacional y fondos de inversión los financien y gran parte de los políticos de los estados y ciudadanos,les parca asumible sus decisiones como emperador del mundo.
