El teatro del absurdo

El niño Trump tiene un nuevo juguete, el poderío militar de Estados Unidos. La eficacia combinada que le ofrecen la CIA, las fuerzas especiales, los marines, los portaaviones y los misiles será su entretenimiento favorito durante los tres años que le quedan de mandato presidencial. Hoy Venezuela, mañana Cuba, Colombia, México, Groenlandia, otra vez Nigeria o Irán… ¿quién sabe? ¿Y para qué? El petróleo, el narcotráfico, la seguridad nacional, salvar cristianos, lo que sea.