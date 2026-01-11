El teatro del absurdo

El niño Trump tiene un nuevo juguete, el poderío militar de Estados Unidos. La eficacia combinada que le ofrecen la CIA, las fuerzas especiales, los marines, los portaaviones y los misiles será su entretenimiento favorito durante los tres años que le quedan de mandato presidencial. Hoy Venezuela, mañana Cuba, Colombia, México, Groenlandia, otra vez Nigeria o Irán… ¿quién sabe? ¿Y para qué? El petróleo, el narcotráfico, la seguridad nacional, salvar cristianos, lo que sea.
| etiquetas: john carlin , trump , teatro , absurdo
Trump es la caricatura de un clásico: el nene peleón, caprichoso y manipulador que tiene que someter a los demás compañeritos y ser el foco de atención.
Pues va a ser que reirle las gracias o "darle la razón" por conveniencia o miedo a… » ver todo el comentario
Si a eso le unes que todos los que tiene alrededor están tan zumbados como él, se convierte todo ello en una bomba atómica, que sólo ha empezado a estallar.
Ojalá fuera un niño malcriado.