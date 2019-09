Los taxistas de Sant Josep boicotean a los usuarios a la salida de una discoteca

Los taxis de Sant Josep, que tienen preferencia por ser su término municipal, no recogían pasajeros y no acudieron al lugar. Fuentes consultadas por Periódico de Ibiza y Formentera explican que se debió a que llovía demasiado.Esta explicación no satisfizo a la dirección de DC10, que optó por llamar a taxis de otros municipios para dar servicio a sus clientes. Como airada respuesta, los taxistas josepins optaron por bloquear el recinto y no solo no prestar ellos el servicio, sino que tampoco dejaron entrar a taxis de otros pueblos.