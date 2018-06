Los taurinos, optimistas con el Gobierno de Pedro Sánchez

A pesar de lo que se podría pensar, la llegada del PSOE al Gobierno de España no ha conseguido minar la moral de los taurinos. Jose Guirao, nuevo ministro de Cultura y Deporte dejó entrever su cordialidad con el mundo taurino: “He estado miles de veces en los toros miles de veces, mi abuelo era taurino, mi padre también. Ahora hace mucho tiempo que no voy. Desde el punto de vista personal, soy un defensor de los animales pero no radical. Como ministro de Cultura tengo que entender y valorar la tauromaquia, así como el mundo de los toros”.