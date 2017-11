La tarjeta de transporte de Madrid: tu dices NFC, yo digo papel

Recientemente en la Comunidad de Madrid tenemos una nueva tarjeta de transporte. Podría decir que es un título de transporte, pero no es algo cierto. En realidad, tenemos una tarjeta en la que podemos cargar algunos billetes (no todos) de transporte público de la región. Al empezar a usarla, no hice más que lamentar la pobre lógica que encierra este soporte. Porque esta tarjeta es una metáfora clara de lo que pasa cuando juntas tecnología del siglo XXI con una mentalidad de 1960. ¿Por qué?