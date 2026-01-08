edición general
Las tarifas arancelarias y los bajos niveles de existencias impulsan los costes del aluminio a niveles récord para los consumidores estadounidenses (ENG)

Los consumidores de aluminio en Estados Unidos están pagando precios récord, muy por encima del nivel que justificarían los aranceles a la importación y los costes de transporte, ya que la escasez de suministro a nivel mundial agrava el impacto de los aranceles y los bajos niveles de existencias en Estados Unidos. Necesario para industrias como la automovilística, la aeroespacial, la del embalaje y la de la construcción, los precios del aluminio tienen efectos secundarios en el conjunto de la economía, ya que aumentan los costes de fabricación,

HeilHynkel
Pues nada, que envuelvan los bocatas de manteca de cacahué con páginas de la biblia. xD
Nasser
Que se jodan
elgranpilaf
Disfruten lo arancelado
Indiana.Collons
A disfrutar del rico intervencionismo, que el liberalismo es mu malo.
