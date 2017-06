¿Y si tanta protección de las “minorías étnicas” fuera la forma de racismo del kindergarten?

Por no cansar, pongamos un sólo ejemplo y de fuera de la uni. A dos chicas no étnicas de Portland, Connelly y Wilgus, se les ocurrió hace poco montar una especie de carrito del helado pero haciendo burritos. Tuvieron que cerrar en una semana, porque les acusaron de “apropiación cultural” y les montaron un pollo. ¡No son “latinas”! Por supuesto que la idea de la apropiación cultural no vino de ningún mejicano (gracias por llamarnos “etnia”, compadre, tu puta madre), sino del enternecedor kindergarten no étnico.