A mí también: delitos sexuales y muro de silencio

Lo mío, de acuerdo con la tipificación del código penal español, fue un abuso sexual a menor de dieciséis años, castigado con pena de prisión de dos a seis años. Yo tenía tan solo seis. Él debía rondar los sesenta y cinco. Me quitaba mi faldita y me bajaba las braguitas que colocaba religiosamente sobre algo, todo bien dobladito no se fuera a arrugar. Él se bajaba la bragueta. Yo me sentaba sobre sus piernas y abría las mías, él se humedecía los dedos y me toqueteaba, y me pedía que con mis pequeñas manos yo hiciese lo propio.