Tácticas y estrategias empleadas por narcisistas, manipuladores y psicópatas

Se presentan veinte ejemplos de herramientas empleados por narcisistas, manipuladores y psicópatas para controlar a los demás: • La cortina de humo: distorsionar la realidad para hacer dudar al contrario de sus propios recuerdos ej. "Eso no fue así" - "Estás loco" • Proyección: desplazar la responsabilidad de su conducta y sus consecuencias, atribuyéndola a otra persona. Ellos nunca tienen la culpa. • Conversaciones sin sentido: no discuten, enredan... a los 10 mins no sabrás por qué empezó la discusión. • Críticas destructivas "bondadosas"...