Sustentar la cultura con tu vagina

Mónica Santos Carrillo, activista gitana, reflexiona sobre el ritual del ‘pañuelo’: "Soy gitana, nadie me tiene que explicar cómo el miedo ocupa cada espacio de nuestras vidas. Por supuesto que no es un miedo infundado, tenemos cientos de miles de casos para poner como ejemplos. Pero en algún momento tendremos que enfrentarlo, está comprobado que escondernos no sirve para nada. Si queremos cambiar las cosas tendremos que hacer cosas diferentes. Es hora de poner en una balanza los pros y contras, y hacernos muchas preguntas."